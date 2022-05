Mickaël MASURE

À l'origine illustrateur médical, je suis aujourd’hui formateur en motion design 2D/3D et en design graphique dans l’enseignement supérieur. Ma démarche pédagogique est simple et tient en trois mots : lisibilité, pertinence, esthétique. En marge de cette activité, je gère depuis 15 ans la création de chartes graphiques print/web/mobile, d’illustrations et d'animations 2D/3D.



Mes compétences :

Maquettes

Chartes graphiques

Animations 3D

Modélisations 3D

Montages vidéo

Illustrations narratives

Illustrations médicales

Roughs

Storyboards