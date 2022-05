Mickaël MAZOYER

Donner un cadre aux équipes de travail au travers de l'élaboration d'un buisness plan solide et factuel (indicateurs).

Assurer l'atteinte des objectifs avec un suivi régulier et pertinent des indicateurs définis et mise en place de plan d'action.

Assurer la rentabilité financière d'un site servant directement le marché Trucks, MOH et Après Vente.

Garantir l'environnement de travail aux niveaux de l'organisation fonctionnelle, environnementale et sécurité pour l'ensemble du personnel du site.



Mes compétences :

P&L management

Brainstorming innovation

SQL

VBA Visual Basic

Management d'équipe

Lean Manufacturing

Recrutement

TPS

management

lean

word

international

automobile

office

mrp

access

vba

excel

Stratégie

Finance

Oracle