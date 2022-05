Mickaël MÉJEAN

Recherche poste en cabinet comptable afin de devenir expert comptable.



Je dispose d'une expérience de 6 ans dans une association d'aide aux personnes âgées et j'y ai développé les compétences suivantes :





COMPTABLE







- Saisie des pièces : Fournisseurs / Clients

- Mise en paiement : Fournisseurs

- Suivie des comptes : Fournisseurs / Clients

- Ajustement et saisie des comptes associés : Fournisseurs / Clients

- Préparation et saisie des provisions de clôture : Fournisseurs / Clients



IMMOBILISATIONS :

- Saisie des pièces

- Préparation et saisie des dotations aux amortissements

- Justification des comptes

- Suivie des constructions en cours



BUDGET :

- Élaboration de tableaux de suivie des charges

- Analyse des charges

- Préparation aux budgets



BILAN/COMPTE DE RÉSULTAT :

- Justification des comptes

- Saisie des écritures de clôture

- Montage du bilan / compte de résultat



ANALYTIQUE :

- Préparation et saisie de la comptabilité analytique

- Élaboration des bilans analytiques







ADMINISTRATIVE





- Rédaction de courriers

- Classement

- Archivage







COMMERCIALES





- Appels entrants / sortants

- Prise de rendez-vous

- Enquête de satisfaction

- Gestion des litiges



Mes compétences :

Comptabilité