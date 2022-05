Président du Centre de Formation EVOLIS FORMATION spécialiste des métiers de la Sécurité et du management



Partenaire privilégié des entreprises en matière de sécurité au travail, notre métier est de vous conseiller et de vous aider à intégrer la prévention des risques professionnels le plus en amont possible.

Evaluer et réduire les coûts économiques et sociaux liés aux risques de chaque profession, en sont les enjeux.

Notre objectif est de vous permettre d’initier ou de développer, dans votre entreprise, une démarche prévention, facteur de progrès et de performance, en vue d’une réelle maîtrise du risque.

Nous sommes conscients que la prévention nécessite d’une part, une politique globale partagée par l’ensemble des acteurs et d’autre part, des compétences techniques spécifiques, souvent non acquises dans le cadre de la formation initiale.

C’est à ce titre que les formations professionnelles proposées par

EVOLIS-FORMATION

Constituent une aide à votre démarche de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

Les différentes actions qui vous sont proposées ont vocation à développer dans votre entreprise l’ensemble des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels : compétences techniques, organisationnelles, méthodologiques, mais aussi managériales.

Mickael MERESSE



06.85.26.60.73







Mes compétences :

SECURITE INCENDIE

SECOURISME

HABILITATION ELECTRIQUE

ERGONOMIE

FORMATEUR DE FORMATEUR

SANTE AU TRAVAIL

CARISTE R389 CACES

PONTIER R423

PEMP R386 CACES