Mickael MERIENNE

Avec toutes ces années d'expériences professionnelles , on peut dire que je suis un manager de terrain expérimenté dans la conduite de production petites,moyennes et grandes séries. Les environnements ISO9001, ISO9002 , OHSAS, ISO14001, EN9100 font partis de mon quotidien. Le pilotage de mes activités de production sous contraintes SQCDM fait parti de mon quotidien à travers les indicateurs d'efficience, qualité interne et externe, Sécurité, ponctualité....



Mes compétences :

Amélioration Continue

Electronique

EN9100

IPC

ISO14001

Management

Production

Resolution de problemes

SAP

Gestion des compétences

Gestion de projet

OHSAS 18001