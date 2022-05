Madame, Monsieur



mon parcours professionnel, acquis au fil de ma carrière d'apprenti à responsable d'exploitation,

m'a permis d'acquérir une bonne maîtrise de chantiers très divers, allant du particulier à l'appel d'offre d'envergure (4 millions d'euros).

J'ai souvent été amené à répondre et suivre des marchés d'étanchéité, de couverture et de bardage.



Mes compétences développées en tant que charpentier chez les Compagnons du Devoir, jumelées avec les rencontres de véritables mentors, font de moi un responsable différent avec des compétences à la fois en gestion, en management et en commerce.

Véritable leader, je sais impulser le goût du travail bien fait et dans des rythmes de production nécessaires à la vie d'une entreprise.

Commercialement, je sais comprendre les attentes de mes clients et être persuasif sur les solutions à leur proposer.

Gérer et manager des équipes,m'a permis d'avoir une analyse rapide des situations complexes et une réactivité en adéquation avec l'urgence, tout en gardant mes équipes dans un climat de confiance et de sérénité.

Je suis nouvel arrivant sur le Raincy car mon épouse à été recrutée sur Paris et je suis disponible immédiatement.

Je saurai me mettre à l'écoute de vos besoins et m'adapter rapidement au fonctionnement de votre entreprise.

Je serais heureux de vous rencontrer pour vous détailler mes motivations et mes compétences pour ce poste.

Dans cette perspective.

Sincèrement

Mickaël Meunier





Mes compétences :

Gestion

Commercialisation

Management

Organisation du travail

Développement produit

commerce