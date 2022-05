Mickael MICHAUD

Nous organisons vos transports d'1 à 5 palettes sur toute la France au départ de l'Aube (10), et de l'Yonne (89). A compter du 1er Mai, lancement de notre reseau sur l'europe via Pallex Grande Bretagne, Pallex Italie, Pallex Pologne, Pallex Roumanie, Pallex Espagne, alors n'hesitez pas à nous contacter. Possibilité de vous effectuer du stockage temporaire, ainsi qu'un accès horaire à votre marchandise relativement étendue. Notre organisation vous permet d'acheminer votre marchandise en 48 h sur tout le territoire. Venez visiter notre nouveau site internet, n'hesitez pas à nous contacter si besoin, le transport évolue, Dosches Transports aussi !!!!! @: mickaelmichaud@doschestransports.fr



Réactivité

Relationnel

Ponctualité

Organisation

Organisateur de flux de marchandises via Pallex Fr