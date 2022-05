Mickael MICHEL

WAISSO est une société spécialisée dans le conseil et l’automatisation des directions commerciales et marketings



Nos consultants, experts techniques et métiers vous accompagnent pour répondre à vos besoins transverses.



Nous intervenons sur plusieurs domaines en CONSEIL, CADRAGE, MISE EN ŒUVRE, ACCOMPAGNEMENT



Sur des sujets comme :



- La gestion de campagnes marketing et le E-Marketing

- La gestion du service client entrant

- L'équipement d'une force de vente

- Les campagnes marketing à destination des smart-Phones (SMS / Géolocalisation / drive to store / Détection des utilisateurs en point de vente et envoi de notification push …)

- La gestion de la qualité des données (Déduplication, fusion, RNVP, auto-completion ....)

- La partie Base de données : Création de Optimisation de la base de données, Business Intelligence (BI) avec SQL Server de Microsoft





N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions



Mes compétences :

Affiliation

Campagne marketing

Community manager

Cross canal

Datamining

Digital

Emailings

Manager

Marketing

Marketing digital

SEM

Seo

SEO SEM

Trafic manager

Web

Web marketing

Webdesigner