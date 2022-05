Mickael MICHEL

Mickael, 22ans, fraîchement diplômé d'un BTS NRC à la recherche d'un nouveau challenge pour continuer mon cursus scolaire en BAC +3.

J'ai effectué ma première expérience dans le domaine de la vente chez Huis Clos à Caen, en tant que VRP en alternance en B to C. Cette première expérience m'a appris à faire de la prospection physique et phonique, puis également en GMS. D'abord suivi par mon animateur j'ai par la suite continué en autonomie. Des ventes se sont alors réalisés, j'étais classé 14ième VRP en alternance en France.



Désireux d'en apprendre plus, j'ai eu cette opportunité d'entrer dans une jeune entreprise qui travaille en B to B, en alternance toujours. J'occupais seul la partie commercial, j'ai du créer une base de données, des trames physique et phonique, et des supports de présentations. A cause de quelques problèmes financiers de l'entreprise mon contrat à du prendre fin.



Pour finir mon BTS NRC, en alternance j'ai cherché une troisième entreprise puis j'ai atterri chez Bureau Vallée, à 30km de mon lieu de résidence. Davantage commerçant que commercial, cette expérience est enrichissante dans la gestion des stocks, dans la prise de commandes et la relation avec le client.

Mais elle m'a aussi concrétisé dans mon choix de continuer en tant que commercial.

Ce contrat de professionnalisation s'arrêtant fin août, je serais officiellement à la recherche d'un nouveau travail.



Mes compétences :

Commercial