Mickael MISSLAND

Actuellement je suis dirigeant d'une société de vente de pièces et accessoires de vélo et cycles, Stormbicycle.fr.



En parallèle je suis moniteur sportif indépendant, avec une spécialité kayak de mer. J'ai des partenariats avec diverses structures où je réalise des prestations d'accompagnement de groupe, animations sur la journée ou WE, séminaires - Team Building.



Je suis toujours enclin à échanger autour de nouveaux projets, événementiels, commerciaux ou autres car les expériences de vies sont catalysés grâce aux échanges humains.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Entraînement

Informatique

Internet

Management

Management projet

Sport