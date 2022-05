Mickaël MODESTINE

Notre Métier : Concrétiser votre projet de rénovation dans les règles de l'art



Une équipe compétente et dynamique



Nous vous accompagnons dans votre projet de la réalisation du métré à l'exécution des travaux, par une coordination efficace et une exécution aboutie.

Bénéficiez également de notre réseau de partenaires fiables référencés pour leur professionnalisme, coordonné par notre maître d'oeuvre.



MODESTINE RENOV est partenaire de Lapeyre - Ikéa pour les poses de salles de bains et cuisine chez les particuliers.



Maçonnerie, plomberie, électricité, plâterie, faïence, peinture sont l'ensemble des prestations que nous réalisons dans les règles de l'art et parfait achèvement.



Profitez de notre expertise : Devis express sous 10 jours - services gratuit pour les particuliers.

- Expertise donnée sur chaque catégorie de corps de métier, plomberie, chauffage, pose de salle d'eau et sanitaires...



Mes compétences :

Conseil

Réalisation de devis

Management

Conduite de chantier

Accompagnement de projet