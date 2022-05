Mickael MOLINIER

Mes expériences professionnelles m’ont amené à travailler sur des technologies variées ce qui me permet aujourd’hui de m’intégrer rapidement. Mon bon relationnel est un atout majeur pour le management d’équipe et les contacts avec le client. J’apporte une grande attention à la fonction et à l’évolution de chaque personne qui sont sous ma responsabilité. Suite aux différentes fonctions que j’ai occupées pendant 10 ans, j’ai acquis une grande autonomie dans divers domaines.



Mes compétences :

Microsoft .NET Technology

Personal Home Page

Microsoft SharePoint

MVC

Java

DotNetNuke

jQuery

eMarketing

eCommerce

XSLT

XML

XHTML

Visual Basic .NET

UNIX

UML/OMT

The Gimp

TCP/IP

SQL

Razor

PostgreSQL

Objective C

Netscape Commerce Server

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office SharePoint Services

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

Joomla!

JavaScript

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Audit

Apple MacOS

Apple Mac

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

AJAX