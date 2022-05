Mickaël MOUTON

J'occupe la fonction de Responsable de Marché au sein d'ALLIANZ Expertise et Conseil, et j'ai actuellement la responsabilité d'une équipe de 10 collaborateurs sur la région nantaise, spécialistes en gestion de patrimoine.



Nous apportons à nos clients une disponibilité et une proximité accrue, assortie de conseils et de solutions personnalisées.



Pour ceux qui souhaitent connaitre un vrai projet professionnel, n'hésitez pas à me contacter



Très cordialement



Mes compétences :

Développement personnel

Siebel CRM

Skema Conseil

Fédérateur et mobilisateur

Management d'équipe

CGPC

Recrutement