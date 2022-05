Mickael NASREDDINE

Profil

• Consultant senior en logistique, EDI,GED & systèmes d’information

• 14 ans d’expérience dans le Conseil

• 14 ans d’expérience dans l’Industrie et le Service

• Responsable de deux lignes de produits : InetEdi EDI à la carte

par Internet, et TransGed Web : Gestion Electronique de

documents Intranet / Internet,

• Accompagnement à la mise en œuvre de projets d’évolution de

l’organisation, des systèmes d’information et d’amélioration de

la performance

• Formation et assistance technique

• Participation à des groupes européens de réflexion sur les

échanges d’information entre fabricants et distributeurs

dans le monde de l’électronique (EFER, EAN Gencode France, GS1)

• Animateur de conférences sur la Supply Chain, l’EDI pour les

Chambres de Commerce et d’Industrie, Université de versailles,

Ecole d'ingénieurs du Mans ( ENSIM)



Formation

• Ingénieur du CNAM Paris (thèse EDI et JAT dans l’industrie)

• Maîtrise d’informatique ( Université Paul Sabatier Toulouse)

• Management avancé ( World Education)



Quelques missions significatives

• Encours : Lancement d'un projet de géolocalisation et de prévention des pannes par abonnement en Afrique

. Encours : lancement d'un espace collaboratif ( Collaborateur, clients, fournisseurs,..) pour accèlerer la réduction des coûts dans les entreprises

. Amélioration de la logistique amont (achats / approvisionnements/ planification) pour des entreprises industrielles dans la

mécanique de précision, l’emballage alimentaire et les

appareils de mesures

• Amélioration de la logistique amont d’un site de production de

téléphones pour le n°3 mondial de l’électronique

1.mise en place d’un fonctionnement en EDI et d’une gestion

des colis par code à barres avec 20 fournisseurs européens

et asiatiques

2.réorganisation du processus de réception et de stockage,

réintégration d’opérations logistiques amont sous-traitées

• Gestion des appros (commandes et livraisons) entre 1 site de fabrication d’autoradios d’un des leaders mondiaux en électronique high tech et 14 sites constructeurs automobiles

1.étude et mise en place d'un système de gestion commerciale

et d'un système EDI / CAB (Galia-Odette)

2.mise en place d’outils de traçabilité et de pilotage des

flux avec les fournisseurs

• Gestion des commandes et des livraisons entre un groupe parmi

les leaders mondiaux en réseaux de communication, 6

distributeurs internationaux et 3 des plus grands fournisseurs

mondiaux de composants électroniques

• SAP Project Manager pour un grand groupe européen n°1 mondial

de l’éclairage

1.gestion du projet, formation, migration de l’ancien vers le

nouveau système, recette et suivi de l’amélioration



Expérience professionnelle



14 ANS D’EXPERIENCE DANS LE CONSEIL

7 ANS D’EXPERIENCE DANS L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE, CHEZ UN GRAND GROUPE EUROPEEN LEADER MONDIAL

• Chef de projet en systèmes d’information et EDI

• Consultant interne en logistique et systèmes d’information

• Représentation du groupe au sein des organisations et

associations de communauté de métiers et de standards au niveau

national et européen

3 ANS D’EXPERIENCE DANS LE SERVICE

• Conseil et service sur des solutions clé en main pour les

petites et moyennes structures (gestion commerciale…)

• Ingénieur d’étude et de développement



Mes compétences :

Consulting

Edi

EDIFACT

Espace collaboratif

Externalisation

GED

Geolocalisation

Logistique

Prévention

Supply chain

Transport