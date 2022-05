Mickael NEVEU

Depuis septembre 2016 :

➢ Expert base de données M3



Mars 2014 - Aout 2016:

➢ Animateur performance R&D - Direction R&D – Manitou à Ancenis (44) :

• Planification

• Performance

• Expert sur la gestion des données techniques (articles & documents associés)



De octobre 2013 à février 2014

➢ Chef de projet - PMO (Project Management Office - remplacement congé maternité) Manitou à Ancenis (44) :

• Pilotage d'un projet de déménagement de personnel :

✔ Organisation des réunions de lots

✔ Compte-rendu des réunions de lots

✔ Suivi des différents lots

✔ Suivi coût global du projet

✔ Suivi du planning - mise à jour , recalage.

• Pilotage d'un projet de migration ERP (Diminution des spécifiques & montée de version) :

✔ Organisation des COPRO & COPIL

✔ Animation des COPRO & COPIL

✔ Rédaction présentation COPRO & COPIL

✔ Compte-rendu des COPRO & COPIL

✔ Suivi du plan d'actions

✔ Préparation budget global



De septembre 2012 à septembre 2013 :

➢ Animateur performance R&D - Direction R&D – Manitou à Ancenis (44) :

• Planification:

✔ Administrateur MSPROJECT : création des comptes, droits d’accès, modèles de planning.

✔ Réalisation de tableaux de bord : (activités des ressources, suivi coût projet).

• Performance :

✔ Mise en place d’indicateurs pour pilotage de processus (développement nouveau produit, affaire spéciale client).

✔ Rédaction des manuels & instructions pour mise à jour des indicateurs.

✔ Mise en place de nouveaux outils pour amélioration continue (logiciel coût pièce ,logiciel de gestion documentaire).

• Expert sur la gestion des données techniques (articles & documents associés) :

✔ Définition des classes d’articles & de documents.

✔ Rédaction des manuels de formation.

✔ Assistance & formation des utilisateurs.



De septembre 2009 – septembre 2012 :

➢ Chargé de Planification - Direction Études & Développement – Manitou à Ancenis (44) :

• Planification :

✔ Administrateur MSPROJECT : création des comptes, droits d’accès, modèles de planning.

✔ Réalisation de tableaux de bord : (activités des ressources, suivi coût projet, etc..).

✔ Déploiement Projet Web Access à toute la DED (120 Personnes) pour saisie des temps.

• Expert D.E.D. gestion des données techniques (articles & documents associés) :

✔ Suivi des projets DED / DSI (Animation des comités de pilotages)

✔ Réalisation de cahiers des charges pour amélioration continue au sein de la D.E.D.

✔ Tests & validation des améliorations demandées.

✔ Assistance aux autres directions pour intégration à la GDT.

✔ Réalisation de requêtes sous Business Object XI pour différents « clients » (chefs de projets nouveaux produits, responsable normatif et autres directions).



De janvier 2007 à août 2009 :

➢ Expert G.D.T (migration ERP) - Direction Études & Développement – Manitou à Ancenis (44) :

✔ Réalisation de cahiers des charges pour le développement d'outils utiles au bureau d'études.

✔ Réalisation de procédures d'utilisation & de manuels de formation (SGDT & ERP).

✔ Formation des utilisateurs de la Direction Études & Développement (120 personnes).

✔ Tests des différentes versions du système de gestion de base de données pour validation de la migration vers une version supérieure du logiciel.



De mai 1998 à janvier 2007:

➢ Dessinateur industriel - Direction Études & Développement - Manitou à Ancenis (44) :

✔ Réalisation de plans de détails et d'ensembles mécano soudés.

✔ Élaboration des différentes planches de montage : carrosserie, hydraulique, flèches, etc.

✔ Description des gammes de chariots sous forme de nomenclatures.

✔ Suivi des modifications techniques suite aux demandes ateliers et clientèle.



Mes compétences :

Ms project

Business Object