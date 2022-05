Mickaël NEVEU

Vous cherchez à :



- Acquérir et développer votre Traffic, améliorer votre e-reputation

- Budgéter, suivre vos campagnes marketing, votre SEA

- Mettre en place des indicateurs, suivre et analyser vos activités (KPI)

- Améliorer, optimiser vos SEM et SMO à travers divers leviers

- Optimiser votre référencement naturel (SEO) de vos sites

- Créer, envoyer, gérer, suivre et optimiser vos campagnes e-mailings

- Développer des programmes d’affiliation

- Participer à l’évolution des sites, des réseaux sociaux, des newsletters…

- Étendre vos parts de marchés (après étude et analyse)

- Développer votre section commerciale (en mesurer la compétitivité)

- Dynamiser votre structure (contribuer à une stratégie de positionnement)

- Suivre votre activité (tableaux de bord, veille informationnelle, benchmarking)

- Optimiser votre stratégie marketing

- Structurer, consolider votre société dans les domaines de gestion, administratif, financière



Pour compléter mes connaissances, j’ai choisi de suivre une formation diplômante de Responsable Marketing et Management Commercial (Bac +4), spécialisé Marketing Digital, enrichie d’une expérience en qualité de Webmarketer.



J'ai déjà acquis plus de 15 années d’expériences professionnelles une expertise solide en Comptabilité, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Finance et Veille Juridique.



Vous pourrez mettre à profit mes capacités relationnelles, adaptabilité, dynamisme, optimisme prudent pour manager les équipes pour vous accompagner.



Notre pourrons ensemble adapter les solutions mises en œuvre en adaptant votre stratégie pour développer votre compétitivité.



Mes compétences :

Access

Excel

Sage ligne 100

Business objects

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Marketing

Finance

Microsoft Office