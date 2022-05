Mickaël NIGLIS

Ingénieur en Infotronique, spécialisé dans le domaine des Systèmes Embarqués.



Mon domaine de compétences est principalement centré sur la programmation de diverses applications, notamment sur des systèmes embarqués et des dispositifs Androïd. J'ai également des connaissances en réseau.















Mes compétences :

Informatique

Systèmes embarqués

Programmation

VHDL FPGA

Ondes et Propagation

XILINK ISE, EDK, Modelsim

Optoélectronique

UNIX

System On Chip

Microélectronique

Temps réel

Traitement du signal

Modulation

Transmission de l'information (filaire, sans fil)

Android

Électronique analogique et numérique

C, C++, Objective C, C#, JAVA