Mickael NJIKI

Architecte/Concepteur de systèmes Intégrés ,



Après avoir obtenu mon bac scientifique, j'ai effectué un DEUG MIAS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences ) à l'université Pierre et Marie Curie Campus de Jussieu Paris 6.



Puis j'ai passé ma licence de science et technologies mention Électronique toujours à Paris 6.



En 2008 j'ai ensuite intégré le MASTER Science de l'ingénieur , Spécialité Architecture et Conception de Systèmes Intégrés , Pendant cette année j'ai effectué un stage de 5 mois au sein du bureau d'études électroniques de l'entreprise FLIR ATS à Croissy Beau-bourg.



J'ai terminé ma formation d'ingénieur après un stage de fin d'études , d'une durée de 8 mois , au bureau d'études de la société SERMA INGÉNIERIE - GUYANCOURT .



De 2010 à 2014 j'ai réalisé une thèse en contrat CIFRE en collaboration avec :

- le laboratoire d'instrumentation et capteur (LIC) du CEA SACLAY.

- l'institut d’électronique fondamentale (IEF) rattaché à l'université paris sud 11.

- la société M2M-NDT.

Mes travaux de thèse portaient sur la définition d'architectures matérielle pour la reconstruction temps réel d'images dans le domaine du contrôle non destructif.



Depuis 2014 à nos jours je suis en poste en qualité d’ingénieur de recherche et développement au sein du département électronique au sein de la société M2M-NDT (Les ULIS FRANCE).



Connaissances:

-Systèmes d’exploitation: Windows (2000, XP), Linux, Unix,

-Langages: C++, C, VHDL, Verilog, System-C, Systeme-Verilog, VHDL-AMS, assembleur 80x86, Java, J2ME,Python, Tcl

-Logiciels: Microsoft Office, Pspice, Matlab, Visual C++,QUARTUS, ISE, VIVADO, MATLAB

-Protocoles: bus CAN, bus USB, I²C, AMBA AXI

-Composants: microcontrôleurs, DSP, FPGA, ARM



Langues :

- Anglais : parlé.

- Espagnol : lu et écrit.



Mes compétences :

SystemC

SIMULINK

C

PSPICE

C++

MATLAB

VHDL