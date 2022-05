Mickael OLIVIER

Gérant de la société AFI Tech spécialisée en étude fabrication et assemblage dans le domaine électronique.



Grande expérience en assemblage complet ou partiel de matériel médical. AFI Tech vous propose d’industrialiser en France à des tarifs compétitifs vos études.

Certification ISO9001 et ISO13485



Maintenance, controle securité et métrologie sur materiel de laboratoire. Grande expèrience et connaissance des marques Jouan, Thermo Fisher, ALC, AWEL



Mes compétences :

Électronique

maintenance

Assemblage et montage mécanique des composant

Industrialisation Méthode

Norme ISO 9001