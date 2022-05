Capable de m’adapter aux contraintes des structures dans lesquelles j’évolue, tout en tirant le maximum du potentiel existant, j'aime relever les objectifs qui me sont offert tout en y associant l’ensemble des forces présentes. Imaginer les solutions pour faire plus dans le respect des budgets qui me sont accordés,

fondent l’identité de mon action professionnelle.



Mes compétences :

PAO

Bureautique

Photographie