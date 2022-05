Mickaël OSIECKI

Jeune commercial et vendeur avec des connaissances solides dans le domaine technique, ce métier exige des qualités que je possède: la patience, la sociabilité et l’écoute de la clientèle. Je suis par ailleurs quelqu’un de sérieux et de motivé. A travers mes expériences, j'ai acquis une maturité nécessaire dans la gestion de mon travail.

La nouveauté ne me fait pas peur !



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Commerce B2B