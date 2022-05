Mickaël PERALTA

Global Approach Consulting est une société de conseil opérationnel. Au sein du pôle d'activité "Fiscalité de la recherche - Financement de l’Innovation", mon rôle est d'accompagner les entreprises sur des dispositifs fiscaux comme le crédit impôt recherche ou celui de la Jeune Entreprise Innovante mais également la constitution de dossiers de financements. Ces dispositifs sont complexes et nécessitent une expertise à la fois scientifique, comptable et fiscale.



Garant de la relation client, de la planification des ressources et de la rentabilité des missions, mon rôle consiste également à former de nouveaux collaborateurs et assurer la montée en compétences des consultants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille

Recherche de financement

Innovation

Propriété intellectuelle