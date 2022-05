Mickaelle KABORE

Juriste titulaire d'une maitrise en droit public, je suis également journaliste, fondatrice du journal universitaire Univers Étudiant qui paraît depuis 2010. Je suis active dans les associations de développement et de promotion des droits de l'homme et j'ai suivi plusieurs formations organisées par le CIFDHA, Agir Plus, la FEPDHA, EIRENE Sahel etc. Je m’intéresse beaucoup à la fabrication de cosmétique et j'ai un petit atelier de fabrication de savons. Je suis intéressée par des rencontres professionnelles et amicales. Je travaille aujourd'hui aux éditions Providence.



Mes compétences :

Communication

Droit