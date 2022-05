Mickaelle SABATIER

Ma passion pour le commerce passe par la satisfaction du client ,la fidélisation et la transmission de mon savoir faire auprès d'une équipe de vente.Mon dynamisme et ma joie de vivre me permette d'apporter sérénité et confiance auprès des différents collaborateurs que je manage.A ce jour, je souhaite travailler dans une entreprise ou les valeurs humaines me ressemblent et dans laquelle le client reste la priorité .Mon parcours professionnel est assez riche car j ai animé divers missions transversales qui enrichissent mon CV.

Je suis à l'écoute des offres d'emploi de responsable boutique ,de responsable régionale (junior) et formatrice en commerce.





Mes compétences :

Peda

Gestionnaire

Formatrice

Commercante

Manager

Merchandising