Raphaël SABATIER

16 ans d'expérience en online & digital marketing, marketing opérationnel et communication événementielle, notamment dans les domaines du Web, du sport et des produits haut-de-gamme



Spécialisations : Online & Digital Marketing, SEA/PPC Manager, Paid Acquistion/Traffic management, Marketing Manager, Analyse de données/Data Analytics & Data Visualization, Trilingue, Teamworker, Excellentes compétences en communications verbales et écrites, Souci précis du détail, Orienté satisfaction client