Mickaëlle SCHMIDT

En tant que cadreuse-monteuse freelance, mon expérience allie non seulement l’image et le son, mais aussi le montage et l’écriture journalistique de type « news » et de magazines.



Mon parcours me permet de réaliser quotidiennement de nombreux reportages, clips, interviews et films institutionnels.

Je suis donc à même d’utiliser du matériel broadcast, que ce soit au niveau de l’image (C300, C100, Canon 5D Mark II&III, Betacam SX, caméras DV Cam…) ou encore du montage (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid Media Composer …).



Ces expériences m’ont confrontée aux réalités des intérêts éditoriaux, souvent immédiats, en mettant en œuvre mes capacités de disponibilité et de dynamisme.



Mes compétences :

Montage

Journalisme

Prise de vue vidéo