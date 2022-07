Miguel BOUCHER

Après une expérience importante dans le domaine de la recherche et du développement en bureau d'étude électronique, je me suis orienté vers la gestion de projet. Les différentes expériences que j'ai eu depuis maintenant plusieurs années, m'ont permis de côtoyer de façon approfondie, plusieurs secteurs d'activités. En effet, par exemple, le domaine militaire ne possède pas les mêmes exigences que celui d'une association sportive.



La variété des projets sur lesquels j'ai été amené à travailler a accru mes connaissances des différents secteurs technologiques comme la mécanique, l'électronique ou encore l'électricité, mais aussi dans les domaines non

techniques comme celui du management ou de la gestion de projet.



Mes compétences :

Altium Designer

Solidworks

VHDL FPGA et Matlab

Gestion de la production

Gestion de projet