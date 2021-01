Graphiste 3D Freelance polyvalent, je suis spécialisé en Infographie 3D pour l'architecture depuis plus de 15 ans. Grâce à mon expérience et ma maitrise artistique et technique, jai par conséquent un regard complémentaire qui peut fortement contribuer à l'amélioration des projets sur lesquels mon client me fait confiance.



Je crée des perspectives et Films d'animations 3D pour la réalisation :

- de plaquettes commerciales de promotion architecturale

- de Visuels d'intégration pour permis de construire ou faisabilité.

- de concours d'architecture

- de Volets paysagers

- de Simulations 3D en réalité virtuelle (VR)



Vous êtes architectes, décorateurs, constructeurs ou promoteurs et recherchez un indépendant pour des missions dinfographie 3D, je peux vous envoyer mes tarifs de prestations 3D,



Pour cela, réunissez les éléments dont jai besoin pour la réalisation dun devis :

Plans (Cad ou 3D)

Références ou exemples de matériaux, dambiance etc.

Nombre dimages ou animation

Délais



Avec ceci, je pourrai vous envoyer un devis personnalisé sous 24h où vous découvrirez le prix de mes perspectives 3D ou films animation.



Enfin, mon efficacité, ma réactivité et mes tarifs font en sorte quune relation de confiance se crée rapidement avec mon client.



Découvrez mes réalisation sur :

Mon site : https://www.archi-3d.fr/

Mon Blog : https://www.perspective-architecture.eu/

Mon Cv : http://www.miguel-diaz.com/



Téléchargez ma plaquette sur archi-3d.fr, vous y trouverez un contenu plus exhaustif de mes créations.



Mes compétences :

Architecte 3D

concours d'architecture

Image 3D de promotion

Modélisation 3d

Rendu 3d

Retouche d'images

Infographiste 3D

Montage vidéo

Perspectiviste 3d

Rendus photo-réaliste

Freelance 3D

Illustration d'architecture

Perspective 3D

Perspectiviste

Photo

Image de Synthèse