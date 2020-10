Miguel MATARREDONA

Spécialiste en commerce international.



Représentation des sociétés sur les marchés internationaux pour la vente et la distribution de ses produits.

Très focussé au marché marocain : Vente des équipements pour le triage, calibrage et conditionnement de fruits et légumes.



Consultation en matière d'internationalisation, en participant à divers aspects de l'ouverture de nouveaux marchés et pays.



Vaste expérience de travail sur le plan international dans différentes sociétés dans les secteurs de l'alimentation et d'équipements pour l'industrie agroalimentaire. Actuellement, je travaille comme agente freelance et comme consultant en internationalisation.



Grande expérience dans différents marchés comme le Maghreb, l’Afrique, l’Amérique du Sud et du Nord, Moyen Orient et Europe.



Mes compétences :

Commerce international

Agroalimentaire

Machines pour l'industrie alimentaire