Mikaël ASSOUMAYA

Professionnel investi, ayant 10 ans d'expérience dans le domaine du financement immobilier. Travailleur, avec une grande capacité d'adaptation et de solides compétences pédagogiques . Je dirige l'activité de dette obligataire pour l'immobilier et les infrastructures depuis sa création et j'ai joué un rôle clé dans le lancement de cette plateforme.



Avant de rejoindre AXA IM - Alts, j'ai occupé plusieurs postes d'ingénieur et de chef de projet dans le secteur du bâtiment



Mes compétences :

Immobilier; Investissement; Management; Finance; Gestion du risque; Analyse financière; Gestion de portefeuille; Risque de crédit; Financement immobilier; SIIC/REIT; Dette obligataire; Marchés financiers; Infrastructure