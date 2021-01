Mikaël PHILBERT

Secteur Troyes - Châlons - Epernay - Vitry - St Dizier



Gestion d'un parc de 25 magasins (Hm et Sm) en binôme avec un chef de secteur (60% d'indépendants)



- Revente des innovations / références de la gamme en fonction des strates magasins



- Négociation des meubles X Merch / opérations additionnelles



- Mise en place et gestion des meubles X Merch



- Négocations et mise en œuvre de réimplantations / recadrages



- Mise en place et théâtralisation des promotions / opérations additionnelles



- Application des accords régionaux et nationaux



- Pilotage du business : suivi et analyse des tableaux de bord : CA / DN / PDL / Promo



- Veille concurrentielle permanente



- Promoteur référent au niveau national sur l'enseigne Carrefour



Mes compétences :

Merchandising

Vente B2B

Négociation commerciale