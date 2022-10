Mikael TRILLES

Nous sommes une société à responsabilité limitée et nous offrons de nombreux services dans le domaine de l'import-export de vos marchandises partout en Europe.

Nous offrons de l'emploi aux personnes qui voudront travailler avec nous dans leur pays d'origine.

Nous acceptons vos cv en Message Privé et pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas nous contacter.



Recherchons un magasinier et un commercial en Freelance en France avec bonne rémunération avec contrat de travail.



Magasinier



Dans le cadre de l'expansion de nos activités, nous recherchons un responsable magasinier.



Missions:



Réceptionner le package de la clientèle.

Contribuer à l'atteinte des objectifs qualités de la structure.

Récupération des colis des clients aux adresses relais.

Étiquetage, envoi des colis au siège et aux surcusales sur réalisation de devis.

Réapprovisionnement du magasin.

Recouvrement et encaissement du flux financier avec rapport à l'appuie



Profil du candidat (H/F):



Avoir une formation de niveau BAC, avec ou sans expérience commerciale.

Ayant du dynamisme connue et une aisance relationnelle.



Rémunération:



Salaire fixe et primes sur objectifs atteints

Permis + expérience de conduite seraient des atouts.



VAL IMPORT-EXPORT

"Notre succès dépend de vous"



Mes compétences :

Transit

Accompagnement en Douane

Acconnage