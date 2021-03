Estelle.ladu@gmail.com LADU

Je m’appelle Estelle Ladu, j’ai 23ans, et je suis actuellement technico commerciale dans une PME d’ingénierie industrielle depuis Septembre 2012 et ce jusqu’en Septembre 2015.



Je suis actuellement en seconde année de Master Manager Commerce Marketing à l’ ESGCF Aix en Provence.



Mon expérience professionnelle et mon master m’on conforté dans l’idée de travailler dans le secteur commercial.

Polyvalente et ayant une capacité à m’adapter, mon équipe dit de moi que je suis une personne à l’écoute d’autrui.

Je souhaite donc intégrer un poste dans un service commercial ou marketing dans lequel je mettrai tout mon savoir et mon expérience au profit de votre entreprise.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerciale

Marketing

Relation Client

Technico commerciale