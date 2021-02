Milène LEMEUR

Je propose des cours de couture en petits groupes (3 personnes maximum), l’idéal pour prendre le temps d’apprendre, pour bénéficier de conseils parfaitement personnalisés et adaptés à chacun(e).



Certains ateliers sont à thème (je prévois un accessoire ou un vêtement à réaliser), et d'autres sont libres (j'accompagne chaque personne dans la réalisation de son propre projet). Cela permet de glaner d’autres idées, d’échanger, et de vivre un moment convivial autour d’une passion commune.



Des cours individuels sont également possibles, que ce soit à mon atelier ou à votre domicile, en soirée.



Par ailleurs, je réalise des articles textiles de puériculture, et liés à la thématique du zéro déchet.

La plupart des tissus utilisés sont certifiés Oeko-tex 100, notamment ceux destinés à être en contact direct avec la peau, voire GOTS (certification textiles biologiques).