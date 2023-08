Milja WILLEMS

Après une expérience d'une vingtaine d'années l'accompagnement du déclaratif fiscal de l'entreprise et la mise en place des systèmes d'informations y relevant, j'offre aujourd'hui cette compétence à de gestion, au risque fiscale et de gouvernance de l'entreprise, de la TPE au grands structures.



Focus bénéfice client, maîtrise de l'échange, de la règlementations. Accompagnement de la mise en place du système d'information.



Par ailleurs, j'organise régulièrement dans le cadre de mon association MBA DAUPHINE, des tables rondes sur des débats divers, autour de la GOUVERNANCE et éthique dans l'entreprise



Mes compétences :

Informatique

Fiscalité groupe

Management

Tax

Gestion projet

EDI

Conseil