Je suis étudiant en Master 2 de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations à l’Université de Caen.



Pendant mon cursus universitaire, je me suis spécialisé dans le domaine de la gestion du stress dans le travail. J’ai ainsi développé la maîtrise d’une série d’outils permettant de prendre en charge le phénomène du stress dans sa globalité : Identifier les sources de stress, et proposer des moyens pour y remédier, en se basant à la fois sur une analyse du travail réel et sur les particularités des personnes confrontées au stress.



En terme de prévention, je suis notamment formé à l’utilisation d’outils novateurs basés sur un environnement informatique (biofeedback et cohérence cardiaque).



De plus, j’ai reçu une formation appliquée sur les différentes techniques d’entretiens professionnels auprès de différents intervenants professionnels.



Les différentes activités auxquelles j’ai participé comme interprète et guide de voyage sont un atout pour la compétence relationnelle. De plus, j’ai pu développer mon sens de l’organisation en étant responsable pour une association d’étudiants chinois des échanges avec différents organismes français tel que le Conseil Régional de Basse-Normandie, la mairie de Caen, France-Télécom et des industries agro-alimentaires normandes.

Les différentes langues (le français, l’anglais et le chinois) que je parle me fournissent un autre atout dans la communication interculturelle. Sur l’échiquier mondial actuel, il sera important pour une entreprise de disposer de telles compétences pour conquérir le marché mondial d’ici à demain.



Les activités physiques auxquelles je participe (la plongée sous- marine, l’apnée, l’escalade, le parapente, le tir à l’arc, le badminton…) me fournissent un esprit d’équipe et un dynamisme irréprochable, et surtout une très bonne condition physique pour le travail qui nécessite une endurance et une persévérance intellectuelle et physique.



Mes compétences :

Gestion du stress

Interculturelle

Psychologue

Psychologue du travail

Ressources humaines