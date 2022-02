Mireille BARBIER-CARRÉ (BARBIER)

Formatrice experte en ingénierie pédagogique.

Jai acquis une expérience humaine de plus de 20 ans en Industrie pharmaceutique, dont 15 années

Développeuse de talents & formatrice.

Spécialisée dans la gestion relationnelle du comportement et du fonctionnement neurocognitif

Je me réjouis de continuer à accompagner des structures humaines et de partager des compétences au service des personnes.



Sophrologie: des résultats concrets

Le but essentiel de la sophrologie est la recherche d'un équilibre de l'être par une approche individuelle, faite par soi-même et pour soi-même dans laquelle on se fixe une hygiène de vie mentale et physique.

La base de la sophrologie sont les exercices pratiques et réguliers qui permettent de redécouvrir graduellement des sensations corporelles. On utilise la respiration et la concentration pour obtenir une détente et, en quelque sorte, réconcilier le corps et l'esprit.

Les résultats les plus concrets sont une amélioration de la détente, une meilleure gestion de son stress, une meilleure perception du corps, une meilleure respiration, un plus grand calme, une amélioration du bien-être et une prise de recul. Avec en parrallèle une amélioration de la confiance en soi et un meilleur sommeil



Sophrologie: Pour qui?

D'une manière générale:

Pour chaque personne déterminée à préserver sa santé, prête à prendre en main ses problèmes, à leur attribuer leur réelle dimension de façon à maintenir un parfait équilibre physique, psychique et intellectuel.



D'une façon plus ciblée:



La sophrologie est excellente pour la préparation à laccouchement, la préparation aux examens, pour lutter contre la fatigue et linsomnie, pour affronter le quotidien avec plus de sérénité.



Pour les enfants: Amélioration du sommeil, de la concentration. Lire notre article sur la Sophrologie et l'école

Pour les adolescents: Préparation aux examens, gestion du stress, amélioration de la concentration, de la mémorisation, mise en valeur de ses qualités et développement de la confiance en soi.

Pour le 3ème âge: Se préparer à la retraite, vivre paisiblement cette période - "Ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie."

Pour le sport: "Des champions peut-être, avant tout des hommes et des femmes"

Sportifs de haut niveau et sportifs amateurs prennent conscience du schéma corporel, découvrent la pensée et l'action positive, l'amélioration de la concentration, le contrôle de la peur et la stimulation de la motivation.

Dans l'entreprise: Concentration, efficacité, santé, gestion du stress, gestion des conflits ou encore harmonisation des relations aussi bien dans l'entreprise que dans la sphère privée.

Pour les personnes à la recherche d'un emploi: La Sophrologie permet de garder ou de retrouver le désir d'entreprendre, la motivation et préserve la capacité du travailleur d'assumer un nouvel emploi.

Dépendances: Pour soutenir les personnes dépendantes de la fumée, de l'alcool, des drogues etc. , en complément aux traitements entrepris.

Pour préparer sa grossesse:

Comment cela se passe-t-il concrètement?

En consultation, le sophrologue induit chez le patient par un jeu de respiration et de visualisation de chaque partie du corps, un état de détente profonde. Lorsque le patient a atteint l'état de conscience nécessaire le sophrologue le guide à «reprogrammer positivement» son comportement: langoisse qui empoisonne le quotidien et intoxique nos proches peut être ainsi combattu.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Develop a proactive approach

Formation informatique

Animation de formations

Gestion de la formation

Analyser écouter réfléchir agir

SAP BW - R/3

Formation

Blended Learning

Learning Management Systems

Catalogue training

Develop the plan

SAP

SAP ERP