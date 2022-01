Mireille CAFFORT SAVARD

L'art comme médiateur de transformation chez l'humain.



Je suis art-thérapeute diplômée de l'UQAT, avec un mémoire sur l'art-thérapie pour les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle (en ESAT).



Diplômée de psychologie de l'Université de Montréal, diplômée en arts visuels à l'Université du Québec à Montréal; ces deux expériences et passions m'ont conduit à une formation supérieure en art-thérapie.



J'interviens dans les crèches et les relais assistantes maternelles, auprès des jeunes enfants et mon travail s'articule autour de la relation précoce, créer du lien, repérer les difficultés émergeant dans les temps de création...





J'expose également mon travail artistique dans différentes expositions collectives et personnelles.



L'art et la thérapie, pour moi, sont complémentaires.



Mes compétences :

Psychologie

Art

Psychothérapie

Santé

Culture