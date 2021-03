Françoise FRANÇOISE DEMORY-DAZIN (DEMORY-DAZIN)

Mon profil est double : je suis comédienne et dans le même temps, je propose des ateliers individuels ou collectifs d'expression artistique.

La pratique de l'expression théâtrale dans le cadre d'ateliers collectifs ou individuels permet de se libérer du stress, de mieux gérer ses émotions et de découvrir des situations nouvelles de communication.

A travers des exercices simples autour du corps, de la voix, de l'espace, le jeu théâtral améliore l'écoute et change radicalement le regard sur "l'autre", les autres. Afin de renforcer mes compétences d'intervenante en expression théâtrale, j'ai suivi une formation de médiatrice artistique en art-thérapie, à l'INECAT, à Paris. Depuis plusieurs années, j'ai élargi mon champ artistique d'intervention à la photographie, la vidéo, l'écriture et les arts plastiques mêlant ces médiums artistiques en fonction des besoins et des envies des participants de mes ateliers.



Parallèlement à cette activité de médiatrice artistique, je poursuis ma carrière de comédienne au théâtre en créant des spectacles pour tous publics. La Compagnie des Langages m'a permis de jouer à Avignon en 2012 une pièce de M. Vinaver. La Compagnie "Les Castafior'Elles" s'oriente essentiellement vers des spectacles jeune public mais s'intéresse aussi à tous les publics avec entre autre un spectacle sur les fables de La Fontaine "A la claire Fontaine".



En 2014, des créations sont en projet. Plus d'informations sur mon site : http://francoisedemory.fr/.



Mes compétences :

Atelier d'écriture

Spectacle

Mise en scène