Mireille DESSEMOND

JE SAIS accueillir, écouter, accompagner, assister, renseigner et conseiller.

JE SAIS organiser, gérer mon temps, prendre des initiatives.

JE SAIS appliquer des techniques de communication et de gestion du stress.

JE SAIS effectuer des démarches sur Internet.

JE SAIS utiliser le traitement de texte WORD et le tableur EXCEL.

JE SAIS rédiger, corriger, reformuler, mettre en forme, traduire de l'allemand vers le français.



J'AI UNE EXPERIENCE de

. 14 ans d'assistanat administratif et commercial

. 8 ans dans l'enseignement de l'allemand

. 8 ans dans l'administration des ventes

. 2 ans dans le monde de la librairie

. 1 an dans l'accompagnement à la personne