Miriam DURST

Passionnée par tous les aspects de la gestion d'une entreprise, j'ai eu l'opportunité d'exercer mon métier dans plusieurs entreprises de secteurs très variés.

Mon expérience en cabinet comptable m'a permis d’acquérir toutes les compétences pour tenir une comptabilité complète, de la saisie des écritures à l'élaboration du bilan. Clôtures mensuelles et annuelles,établissement de tableaux de bord, étude de budgets et gestion de trésorerie complètent aujourd’hui mes tâches comptables.

J'ai également l’opportunité de suivre de près toute l'actualité sociale via l'élaboration des bulletins de paies, le déclaratif et la gestion du personnel (juridique et administratif).

Mes différentes expériences passées en tant qu'opticienne et la création de mon auto-entreprise m'ont permis d'acquérir le sens du relationnel et de l'adaptation en toutes circonstances.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion financière et comptable

Paie

Trésorerie