Un grand passionné des Moteurs à Combustion Interne ainsi que de tous les engins qui les utilisent (permis Véhicules et Poids Lourd) pour l'étendu des connaissances, des problématiques et des perspectives qu'ils offrent.

Ingénieur Motoriste, je suis diplôme de l'IFP-School (ENSPM) et de SupMéca (Institut Supérieur de Mécanique de Paris).



A travers mes différentes expériences professionnelles dans le domaine des Moteurs à Combustion Interne, que ce soit dans l'Industrie ou dans la Recherche, j'ai acquis des compétences sur les moyens d'essais tels que :

Banc d'Essais Moteur Stationnaire

Banc d'Essais GMP Dynamique

Banc à Rouleaux (Performances & Essais Normalisés)

Machine à Compression Rapide (Institut Jean Le Rond D’Alembert – PARIS VI)



Ces installations m'ont servi dans les activités d'adaptation de la suralimentation (compresseur & turbocompresseur), d'étude de la combustion et des émissions polluantes (Principalement Particules), mise au point moteur à travers de la calibration...

Mes connaissances des Plans d’Expériences et de l’Optimisation sont un atout supplémentaire dans le domaine des essais.



En plus de ces activités expérimentales, le cursus scolaire que j'ai choisi m'a permis d'approfondir et de travailler sur la modélisation, la spécification géométrique des produits (CATIA V5, SolidWorks) et la simulation numérique (Matlab, Scilab, Ansys, Nastran-Patran).

Ainsi, j'ai eu à développer des éléments finis pour des applications telles que la Mécanique des Fluides (Étude d'écoulements sur un TGV), Thermique, Dynamique des Structure (Aéronautique).



Le développement des moteurs, la modélisation et la simulation numérique me permettent de m'exprimer pleinement au quotidien en vivant ma passion des moteurs et de la mécanique.



Mes compétences :

MATLAB

Catia

SolidWorks

Mécanique

Gestion de projet