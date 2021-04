Misteuh LYS

Actuellement étudiant à l'Institut National des Transports Internationaux et des Port du Havre (ITIP), j'ai une solide expérience en exploitation transport routier de marchandises chez DHL GLOBAL FORWARDING (parc logistique du pont de pont de Normandie). J'envisage d'intégrer une compagnie maritime comme Ship-planner.



Mes compétences :

Suivre et contrôler la réalisation du transport,

Etablir et actualiser le planning quotidien des

Organiser et planifier les plans de tournées des

Constituer le dossier de transport routier et tr

Suivre et vérifier les éléments d'activité du pe

Enseignement