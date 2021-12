Mivek LOUMINGOU

Suite à l'obtention de mon diplôme en Master 2 Management de la qualité et des projets, obtenu à l'IAE de Tours en septembre 2012, j'ai intégré eni Congo la société d'hydrocarbure Italienne.



J'occupe à cet effet le poste d'ingénieur HSE dans le département DSMIR chargé de chapeauter tout le système de management, réaliser et suivre les audits et faire du reporting sur l'ensemble des activités de la société.



L'alternance que j'ai réalisé durant 3 ans au sein de la SNCF m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la qualité, sécurité et de l'environnement.



Aujourd'hui, j'ai en plus de ma formation en QSE obtenu un savoir-faire supplémentaire dans la gestion des projets et du changement ; savoir-faire qui m'a ouvert les portes dans le monde du travail.



Mes compétences :

Santé et sécurité au travail

Animation d'équipe

Prévention des risques professionnels

Audit

Gestion documentation Qualité

Management de la qualité

Qualité

OHSAS 18001

Gestion des projets

Management de l'environnement

Knowledge management. Analyse stratégique