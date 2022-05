Parce que le développement de son réseau professionnel passe aussi par la relation avec son centre de formation, nous, étudiants en Management des Opérations de l'IAE de CAEN avons décidé de mettre en place le "MO Réseau".



Fondé en 2016, ce réseau regroupe les diplômés et les étudiants de la formation.



A ce titre, le réseau a pour missions principales :



- Développer, maintenir et animer le réseau solidaire et professionnel des diplômés et des étudiants de la formation

- Organiser divers événements favorisant un échange direct entre les adhérents du réseau

- Promouvoir et faire rayonner la formation pour soutenir le développement de l'IAE de Caen



Ensemble nous représenterons et animerons la formation Management des Opérations.



CULTIVONS NOS RELATIONS !



Mes compétences :

Supply Chain Management

Contrôle de gestion

Ordonnancement

Gestion de projet

Approvisionnement

Chaine logistique

Planification

Management

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Achats