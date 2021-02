Mohamad AL BAHRI

Qualifié aux Fonctions de Maître de Conférences, 63ème section (Génie Électrique, Électronique, photonique et systèmes) C.N.U. (Conseil National des Universités en France).



Concernant mes activités dEnseignement, jai plus de 7 ans dexpérience en E.E.A (Électronique, Électrotechnique, Automatique) en tant qu ATER à lIUT de Tours (site Grandmont), à lISAT de Nevers et à luniversité dAlep, et également en Sciences Industrielles de lIngénieur (SII) en tant que professeur contractuel (Académie de Toulouse) et récemment à lacadémie de Nantes.



Concernant mes activités de Recherche, jai plus de 10 ans dexpérience dans le domaine des capteurs, dans la fabrication (Technologie MEMS) et la validation de nouveaux concepts, loptimisation des dispositifs en rapport avec un cahier des charges, létude de fiabilité et le transfert industriel pour différents applications: Automobile, domestiques, aéronautique et santé. Tout au long de mes travaux de recherche, jai participé à lencadrement et à la formation des doctorants mais aussi des étudiants en Masters et Écoles dingénieur aussi bien en technologie quen caractérisation.



Très curieux, jaime relever des défis techniques et scientifiques, minvestir dans des projets de développement me motivent. Entreprenant dans mes actions de recherche, réactif et très organisé dans mon travail, jai dirigé mes travaux en associant mes collaborateurs.

Je suis convaincu dêtre un atout de par la richesse de mes expériences, tout en vous apportant mon savoir-faire et ma rigueur.





