Economiste, expert-conseil en développement, disposant de vingt (20) ans d’expérience professionnelle au niveau des plus grandes organisations internationales et au sein d'entreprises compétitives, M. Lemrabott présente un profil polyvalent, alliant niveau conceptuel élevé (conception de stratégies et de politiques de développement) et capacités de gestion opérationnelle éprouvées (gestion d’importants programmes et projets.)