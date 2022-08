Mohamed-Amine ZAHDOUR

Bonjour et bienvenue sur mon profil !

Récemment diplômé d'un Master 2 "Marketing Opérationnel International" et fort de 4 ans d'expérience professionnelle, je m'intéresse au traitement des problématiques en marketing opérationnel ou en webmarketing en France ou à l'international.



Lors de mon cursus, j’ai acquis de solides compétences en management, négociation ainsi qu’en webmarketing et en gestion de projet.



Organisé, fiable, et pragmatique, j'ai pu développer dans mes expériences de réelles capacités d'analyse et de synthèse ainsi qu'une grande aisance relationnelle.



Créatif et dynamique, je sais être force de proposition. De plus, ayant vécu à l'étranger, j’ai un profil international et parle anglais couramment (score TOEIC : 955 points).



Si mon profil vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi ! Je serais heureux de vous rencontrer



Mes compétences :

Gestion de projet

Chef de produit

Chef de projet web

Webmarketing

Content management

Community management

Vente

Négociation

Coordination

Marketing opérationnel

Marketing

Communication

