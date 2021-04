Mohamed BEN AMAR (BEN AMAR)

Responsable Architectures Systèmes

Titulaire du Diplôme d'ingénieur de l’école centrale de Lyon (BAC+5) Mastère spécialisé Systèmes & réseaux.



Mes fonctions sont:

- Manager une équipe d’une dizaine d’agents

- Proposer la stratégie des serveurs, systèmes, bases de données

- Participer à la gestion financière (gestion budgétaire, dialogue avec les fournisseurs)



Mes activités principales sont:

- Effectuer la gestion RH des agents du secteur

- Gérer la répartition des activités par agent

- Définir, mettre en œuvre et produire les tableaux de bord d’activité

- Mettre en œuvre les outils de déploiement des applications sur les postes de travail

- Assurer la conduite des projets techniques du service

- Participer à la veille technologique

- Dans le cadre de la mise en production et de l’évolution technologique des applications, assurer l’architecture et l’ingénierie des serveurs, systèmes, bases de données avec les autres services.

- Effectuer le maintien en condition opérationnelle et l’évolution de l'infrastructure système (serveurs, stockage, logiciels…)

- Assurer la sécurité des postes de travail, systèmes, bases de données…

- Participer à l’élaboration des marchés publics concernant son activité

- Pilotage des fournisseurs et prestataires

- Demander les devis, établir les bons de commande



SYNTHESE DES COMPETENCES:



Sécurité :

Assistance MOA et MOE

Définition architecture

Rédaction des dossiers d'architecture

Infrastructure gestion de clés

Supervision



Gestion projet :

Pilotage projet

Rédaction des CCTP technique

Expression besoin, sélection, recette, mise en œuvre et validation des solutions techniques proposées.

Rapporteur et animateur de réunion (groupe de travail, comité de suivi ou de pilotage)



Systèmes d'exploitation :

Windows (2003, 2008, 2012)

SUN Solaris (v8 et 9)

Linux : (Mandriva, RedHat),



Réseaux :

TCP/IP, VPN, IPsec, Switching, Routing et Firewalling.

Logiciels : Apache, IIS, SSH, Active Directory, PKI Windows, PKI OPEN TRUST



Sécurité Internet:

Tripwire, ISA, CheckPoint, Cisco PIX, VPN, Filtrage IP, Filtrage URLs (Surfcontrol, Websense), Contrôle contenu (Mimesweeper), Supervision (Nagios, HP OVO, Sonde OVIS), Métrologie (NetMet)



Management et organisation

Coordination

Préconisations

Assistance et formation des utilisateurs



FORMATIONS:



Management:

• Prise de fonction encadrement de service

CNFPT – Montpellier

CheckPoint :

• CheckPoint installation et configuration

AZLAN – Rueil-Malmaison

Cisco :

• Construire son réseau de campus en 2005 :

(Sécurité, téléphonie, mobilité, virtualisation, haute disponibilité, IPV6°

Institut National des télécommunications (INT Evry)



PIX Cisco :

• Installation et configuration de PIX Cisco 515E

AZLAN – Rueil-Malmaison



Solaris :

• Installation et administration sous Solaris 9 1ère Partie

• Administration Système avancée pour Solaris 9 OE

• Détection d’intrusion réseau sous Solaris 9

Sun Microsystèmes France – Issy-Les-Moulineaux



Microsoft

• Planification, implémentation et Maintenance d’une Infrastructure Active directory Microsoft Windows Server 2003.

• Implémenter et administrer la sécurité dans un réseau Windows Server 2003

• Installation et administration Windows Server 2008 R2

Microsoft France – Upgrade – Paris La Défense



Surfcontrol :

• Installation et configuration de surfcontrol V5

Surfcontrol - Nanterre



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

Chef de service

Informatique

Infrastructure

RSSI

Sécurité

Supervision

Systèmes et réseaux