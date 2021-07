Mohamed BENHADDOU

Importateur - Exportateur de produits de consommation courante et d'ameublement (Décembre 2012 à aujourd'hui)



Stagiaire Responsable du développement commercial à l'Import-Export au sein du Groupe PRONUPTIA (D' avril 2012 à septembre 2012).



Formation de niveau Master 1 effectuée à l'Université Catholique de l'Ouest Validée.



- Prospection sur des marchés existants et émergents

- Marketing stratégique (Segmentation,ciblage clientèle et positionnement)

- Négociation d' affaires

- Actions Commerciales

- Représentation

- Management

- Achats



Prospection de nouveaux marchés, représentation, négociation, sont les domaines dans lesquels je cherche à évoluer.



Mes compétences :

Pack office

Marketing produit -

Administration des ventes

Sphinx

Développement international

Développement commercial - ciblage nouveaux clien

Internet